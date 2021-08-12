معالجة / 5 / عبوات ناسفة وصاروخي قاذفة في ديالى

2021/08/12 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تمكن الجهد الهندسي في شرطة ديالى من تفكيك / 5 / عبوات ناسفة جنوب بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية مشتركة من شرطة ديالى واثناء عملية تفتيش بساتين ناحية بهرز جنوب بعقوبة عثرت على / 5 / عبوات ناسفة عبارة .واضاف ان الجهد الهندسي في شرطة ديالى نجح من معالجة العبوات الناسفة دون وقوع اصابات بشرية .واوضح ان قوة من الشرطة عثرت على صاروخي قاذفة في عملية تفتيش البساتين المحيطة بقرى ناحية ابي صيدا القريبة من حوض نهر ديالى وقد تمكن الجهد الهندسي من رفع الصاروخين دون حادث يذكر ./انتهى

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