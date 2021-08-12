النجم الدولي المصري محمد صلاح ينافس ميسي ونيمار على جائزة القدم الذهبية لعام 2021

2021/08/12 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الموقع الرسمي لجائزة القدم الذهبية تواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنكليزي على رأس قائمة المرشحين للفوز باللقب لعام 2021 في النسخة التي تحمل رقم 19.ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة فان المرشحين لجائزة 2021 هم ,ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، نيمار، محمد صلاح، سيرجيو راموس، سيرجيو أجويرو، جيرارد بيكيه، كريم بنزيما، روميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني".وكان نجم يوفنتوس رونالدو هو من فاز باللقب في عام 2020، وبذلك حصل على قالب دائم لآثار أقدامه على جائزة الأبطال".ويتم وضع المرشحين العشرة من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، ثم يتم التصويت عليهم من قبل الجمهور العام في استطلاع عام على الإنترنت ".وتشترط الجائزة أن يكون عمر اللاعبين 28 عامًا على الأقل ولا يزالوا نشطين، لكن يمكنهم الفوز بها مرة واحدة فقط "./انتهى2

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