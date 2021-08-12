الحديث عن توصيات بجرعة معززة من لقاحات كورونا

2021/08/12 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي عن توصيات ستصدر في بلاده لمتلقي لقاح كورونا ويعانون من ضعف المناعة، بالحصول على جرعة معززة من اللقاح.

وتوقع فاوتشي في مقابلة مع برنامج “توداي” على شبكة “إن بي سي” الخميس أن تصدر التوصيات “في القريب العاجل”.

وأوضح أنه بالنسبة للمجموعات الأخرى التي حصلت على اللقاحات مثل كبار السن، يتم جمع البيانات لتحديد ما إذا كانت حمايتهم “أقل من المستوى الحرج” ومتى تنخفض، و”حينئذ ستصدر توصيات بجرعات معززة لهم”.

وأضاف: “في الوقت الراهن لن نقدم الجرعات المعززة، إلا لمن يعانون من نقص المناعة”.

وقال: “بالطبع سيكون هناك وقت يتعين علينا فيه الحصول على جرعات معززة لأنه لا يوجد لقاح، على الأقل ليس ضمن هذه الفئة، يضمن حماية دائمة”.

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