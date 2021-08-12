انضمام ميسي لسان جيرمان.. ماذا ستجني الخزينة الفرنسية من أموال؟

2021/08/12 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعإذا كان راتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي سيتقاضاه مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان يصل إلى ما بين 30 و 35 مليون يورو صافٍ (بدون المكافأة) كما كشفت عن ذلك وسائل إعلام فرنسية؛ يعني ذلك أنه سيتعين على باريس سان جيرمان دفع ما بين 10 و 15 مليون يورو في رسوم صاحب العمل وحدها.أما بالنسبة لمساهمات الموظفين ، فيقدر المبلغ ما بين 3 و 5 ملايين يورو سنوياً.تضاف إلى ذلك الضرائب على الدخل ، وسيستفيد ليونيل ميسي من ميزة ضريبية ، بصفته غير مقيم في فرنسا من إعفاء ضريبي على 30% من أجره الإجمالي لمدة أقصاها 5 سنوات.وبالتالي، فإنه سيدفع ضرائب “فقط” في نهاية المطاف في حدود ما بين 23 مليون يورو و 24.5 مليون يورو.وسيتعين على نادي باريس سان جيرمان أن يدفع عن ميسي نحو 12 مليون يورو سنوياً ، إلى سلطات الضرائب، سيتم سحبها من راتبه.هي مبالغ نظرية كما يتضح، مع العلم أن راتب ليونيل ميسي لن يتم أبداً الكشف عنه رسمياً وأن هناك قدراً من الترتيبات المالية والعمليات التي تسمح بخفض النتيجة النهائية.لكن في النهاية، ستظل مساهمة ميسي في خزينة الدولة الفرنسية كبيرة للغاية.

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