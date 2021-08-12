2021/08/12 | 18:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك جماعات تسيطر على العديد من الأراضي والمساحات، والوقت قد حان لإعادة هيبة الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثناء نيابي على قرار رفع التجاوزات.. وحل وحيد لإنهاء الازمة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثناء نيابي على قرار رفع التجاوزات.. وحل وحيد لإنهاء الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).