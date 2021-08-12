محافظ البصرة يهدد.. 'لايهمني اكبر راس' ويتوعد هؤلاء

2021/08/12 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، الخميس، استمرار الحكومة المحلية بإزالة جميع التجاوزات، موضحا ان هناك متجاوزين قاموا بدعم المتظاهرين لاستمرار تجاوزاتهم لأطول فترة ممكنة.

وذكر محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح خاص لموقع NRT، اليوم (12 اب2021) الخميس، ان "عددا من المتجاوزين قاموا بدعم المتظاهرين بهدف بقاء زخم التظاهرات، لاستمرار تجاوزاتهم لأطول فترة ممكنة على أملاك الدولة".

واضاف، ان "أي تظاهرات بناءة لاخذ حقوق المواطنين تعتبر داعمة للدولة"، مشددا على "رفع التجاوزات وعدم اهتمامه بأي شخصية متجاوزة (اكبر رأس) مهما كان".

وأشار محافظ البصرة الى ان "عدد من الجهات لم يسمها أرسلت كتبا الى ديوان المحافظة تطالب بتأجيل إزالة التجاوزات او توفير بديل لهم"، لافتا الى ان "الحكومة المحلية وفرت اكثر من مرة بدائل للمتجاوزين دون ان يمتثلوا للاوامر".

وتابع، ان "الحكومة ماضية بإزالة كل التجاوزات".

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