بعد حادثة كربلاء.. حملة كبرى لرفع التجاوزات عن محرمات السكك (صور)

2021/08/12 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تنظم

حملة كبرى لرفع التجاوزات عن محرمات

خطوط السكك الحديدية، في كل محافظات

العراق.

وقال مدير عام السكك، طالب الحسيني، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "هذه

الخطوة

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