إصابة متظاهرين برصاص الأمن في ذي قار

2021/08/12 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة متظاهرين اثنين برصاص الأمن في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين اثنين أصيبا جراء إطلاق الرصاص الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".وأشار إلى أن "التظاهرات الجارية في محافظة ذي قار جاءت نتيجة نقص الخدمات، و للمطالبة باطلاق سراح الناشط فلاح الزيادي".

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