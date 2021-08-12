الأمم المتحدة: غوتيريش

2021/08/12 | 19:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش "قلق للغاية" بشأن التطورات في أفغانستان، بما في ذلك القتال الأخير في ولايتي هرات وقندهار.

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