2021/08/12 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الصحة النيابية تقدم مقترحا بتمديد الدوام في المراكز الصحية المركز الخبري الوطني.

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