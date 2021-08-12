ايقاف 6 حالات ابتزاز الكتروني في 5 محافظات

2021/08/12 | 19:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول المبتزون استدراج ضحاياهم من النساء والفتيات عبر تهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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