2021/08/12 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشاد رئيس بلدية ناغويا، تاكاشي كاوامورا، بالرامية ميو غوتو خلال الزيارة التي قامت بها في 4 أغسطس، لكن عينيه تركزتا على ميداليتها الذهبية.وطلب منها أن تضعها حول رقبته، ثم قام كاوامورا بإزالة كمامته وحاول قضمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول ياباني يعتذر بعد عض ميدالية ذهبية والفائزة تقبل استبدالها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول ياباني يعتذر بعد عض ميدالية ذهبية والفائزة تقبل استبدالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).