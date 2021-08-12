بالصور.. الدفعة الثالثة من لقاح

2021/08/12 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس،

عن وصول طائرة من الصين، محملة بوجبة

من اللقاحات (٥٠٠ الف جرعة) وهي الشحنة

الثالثة المقدمة من الصين دعما للعراق

لمواجهة جائحة كورونا.

واوضحت الوزارة، انه "تم است

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