كابول وبغداد .. عن معنى الدولة ومعنى الطرف الثالث والسلاح المنفلت - جعفر المظفر

2021/08/12 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر كابول وبغداد عن معنى الدولة ومعنى الطرف الثالث والسلاح المنفلتلا أدري مَنْ ذكرني بِمَنْ ..



بعض الأمور تتداخل مع بعضها, ورغم إختلاف المكان فإنها تعطي ذات المعنى.



هذا الإنهيار السريع والمتتالي بين صفوف قوات الحكومة الأفغانية أمام جيش طالبان ليس صعبا على الفهم وهو قريب الشبه بما جرى مع حراس الشهيد عبير مدير بلدية كربلاء,.



العيب هنا وهناك, في العراق كما في أفغانسان, هو في معنى الدولة, أما النص ......





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