بالوثيقة.. عضو بالصحة البرلمانية يقدم مقترحا بشأن دوام المراكز الصحية

2021/08/12 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقترح عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي، اليوم الخميس، استمرار الدوام في المراكز الصحية الى ١٢ ليلا بواقع وجبتين دوام.

وقال الموسوي، في بيان صحفي، “نقترح استمرار الدوام في المراكز الصحية الى ١٢ ليلا بواقع وجبتين دوام كل وجبة ٥٠ % مع تقديم الدعم المالي للملاكات المشاركة”.

واضاف الموسوي، ان “ذلك من اجل تقديم الخدمة الطبية ولقاحات الكورونا فايرس لابناء شعبنا على طول اليوم ولتقليل الزخم الكبير الحالي عن مستشفياتنا بسبب تصاعد الاصابات خلال جائحة الكورونا فايرس وان يستمر ذلك الى نهاية الجائحة ان شاء الله”.

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