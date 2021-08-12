بعد سرقة الأسلاك.. ⁩ توزيع كهرباء ميسان ينجز أعمال تسليك الخط المغذي لمحطة المجر الكبير

2021/08/12 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعاد فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، اليوم الخميس ، الخط المغذي لمحطة المجر الكبير الثانوية ( 33 / 11 ك.ف ) للعمل بعد خروجه بسبب سرقة الأسلاك . وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين يسر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخط الخارج من محطة العمارة الجديدة ( 132 /33 ك.ف ) بطول ( 7.5 كم ) الهوائي المغذي للمحطة ، تعرض الى سرقة الأسلاك من قبل ضعفاء النفوس"، مبينأ ، أن "أطوال الأسلاك المسروقة ( 600 م )".واضاف أن "عملية السرقة تسببت بخروج الخط عن العمل وبالتالي ايقاف عمل المحطة وتجهيز عدد من الاحياء و المناطق في قضاء المجر الكبير بالتيار الكهربائي"، مبيناً أن " ملاكاته في مركز صيانة وجباية المجر الكبير وتحت اشراف ، باشرت بتسليك الخط بالاسلاك وصيانته في وقت قياسي لإعادة الخط للعمل والمباشرة بتجهيز المناطق بالتيار الكهربائي".واعتبر فرع توزيع كهرباء ميسان وفقاً للبيان، أن "عملية السرقة عملية تخريبية، الهدف منها الإضرار بالمواطنين في القضاء و يجب محاربتها من قبل الجميع "، داعياً "المواطنين في عموم المحافظة الى الحفاظ على الشبكة الكهربائية من هؤلاء العابثين والإخبار عنهم في حال معرفتهم من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ، مؤكداً ، انه لن يتوانى في تقديمهم الى العدالة".

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