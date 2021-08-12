العراق مسؤول يكشف لـ NRT.. استغلال مدراء دوائر مناصبهم لاغراض انتخابية

2021/08/12 | 20:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبد الله الحيالي، الخميس، مدراء بعض الدوائر بإستغلال مناصبهم لدعم مرشحي الاحزاب المتنفذة.

وقال الحيالي في حديث خاص لـ NRT عربية، اليوم (12 اب 2021)، ان "بعضا من هؤلاء المدراء تجولوا مع مرشحي بعض الاحزاب المتنفذة واستغلوا المال العام لدعم حملاتهم الانتخابية".

ووصف الحيالي هذه التصرفات بالخروقات، داعيا مفوضية الانتخابات لوضع حد لها، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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