المحكمة الجنائية الدولية: لم نناقش أية مواعيد مع حكومة السودان لمحاكمة عمر البشير

2021/08/12 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير المدعين العامين كريم خان بعد اجتماعات مع الحكومة السودانية في الخرطوم يوم الخميس، إن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية "لم يناقش" مواعيد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

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