مع سرعة تقدم طالبان نحو العاصمة.. أمريكا تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول

2021/08/12 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي غربي ومصدر آخر مطلع على الوضع لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول وسط تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان.

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