الأركيولوجيا بين العلم والإيديولوجيا: العثور على أورشليم مثالاً(7) - محمود الصباغ

2021/08/12 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغالجزء الثالثخلافات ثلاثةسوف نستعرض في هذا الفصل ثلاث حالات كمواضيع دراسة: مدينة داود / سلوان، وكنيسة القيامة، وجبل الهيكل / الحرم الشريف، وسوف نكتشف كيف ستقودنا هذه الرحلة إلى استنتاج عن الطريقة التي أدت فيها الإجراءات العلمية والتطلعات الدينية إلى القوى المزدوجة للباحثين، المتمثلة في التوافق والتنافر، بالإضافة إلى التحالف والصراع السياسيان.



أولاً، تحولت مدينة داود، ......





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