2021/08/12 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأتاح "واتساب" أخيرًا نقل سجل الرسائل والمحتوى بين "أندرويد" و"آي أو إس".وتم الإعلان عن الميزة رسميًا اليوم خلال حدث "Unpacked" الذي أقامته "سامسونغ"، حيث سيكون "غلاكسي Z Fold3" و"Z Flip3" أول من يسمح بذلك.وسيتم طرح الميزة تدريجيًا على أجهزة "سامسونغ" التي تعمل بنظام "أندرويد 10" أو أعلى، ثم الوصول إلى جميع أجهزة "أندرويد" و"أيفون" الأخرى "في الأسابيع المقبلة". ولا يوجد إطار زمني واضح لتطبيق هذا الخيار الجديد، ولكن يبدو أن شركة "سامسونغ" قامت بسحب الخيوط للحفاظ على التفرد على أمل أن تقنع مستخدمي "أيفون" أخيرًا بالانتقال إلى "سامسونغ".ولم يوضح "واتساب" متى سيتمكن مستخدمو "أندرويد"" من نقل البيانات إلى أجهزة "آيفون".وسيكون نقل الدردشات ممكنًا عندما تكون كل من أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد" متصلة فعليًا عبر كابل "USB-C" إلى "Lightning" الذي تم تضمينه بشكل ملائم مع جميع أجهزة "أيفون" الحديثة.

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