دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن السجائر الإلكترونية.. اليك التفاصيل

2021/08/12 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت الدراسة على غير المدخنين ومدخنين منتظمين.

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