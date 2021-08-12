طالبان تتجاهل عرض اشرف غني تقاسم الحكومة معها وتمضي في السيطرة على هرات و دوستم في الجبهة

2021/08/12 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرات (أفغانستان),-(أ ف ب) – سيطرت حركة طالبان الخميس على هرات، ثالث مدن أفغانستان (غرب)، في ما يعد محطة رئيسية في هجومها عقب السيطرة على مدينة غزنة الاستراتيجية التي جعلت عناصرها أقرب إلى كابول الواقعة على بعد 150 كلم منها.وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى في المدينة لوكالة فرانس برس أنّ طالبان “استولت على […]

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