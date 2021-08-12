2021/08/12 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المال البريطاني ريشي سوناك خلال مهرجان موسيقي في لندن في 5 آب/اغسطس 2021 © تصوير مشترك/AFP بيتر نيكولز لندن (أ ف ب) – سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,8 في المئة في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.وشكل ازدياد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).