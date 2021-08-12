"لقد فات الأوان".. استمرار حظر القاحات الأميركية يشعل غضب الشارع الإيراني

2021/08/12 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسود غضب شعبي كبير في إيران بسبب إعطاءالحكومة الأولوية للسياسة على الصحة العامة بعد حظر قادة طهران استيراد أي لقاحات أميركية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أشد موجات فيروس كورونا فتكا.

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