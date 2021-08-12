ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يكشف لـCNN ما يريده من ميسي

2021/08/12 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديث لـCNN Sport، أكد ليونيل ميسي أن طموحاته وطموحات ناديه الجديد تتماشى مع الفوز بدوري أبطال أوروبا.التقت CNN برئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي كان سعيدًا بشكل واضح بضم اللاعب الجديد.

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