ناميبيا تبيع 57 فيلا بالمزاد عوضا عن قتلها

2021/08/12 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت ناميبيا عن بيع 57 فيلا تمثل ثلث الفيلة المحمية البالغ عددها 170، لخفض أعداد هذه الحيوانات جراء الجفاف واعتدائها على السكان.

وكشفت وزارة البيئة أنها “نجحت في بيع 57 فيلا من الفيلة المئة والسبعين التي شكّلت محور عطاءات في ديسمبر 2020” بقيمة بلغت 400 ألف دولار.

وتضم ناميبيا وهي بلد شبه قاحل في إفريقيا الجنوبية حوالي 28 ألف فيل وفق التقديرات الرسمية.

ولجأت الحكومة إلى فكرة بيع هذه الحيوانات بعد انتقادها على قتلها للحد من أعدادها.

وعزا المتحدث باسم وزارة البيئة روميو مويوندا تدني نسبة الشراء إلى ضيق حال الشراة وظروف البيع.

وقال: “هو مزاد ولا بد من موازنة الطلب والعرض وما من ضمانات لا للبائع ولا للشاري المحتمل”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون بعض الشراة المحتملين عدلوا عن رأيهم “بسبب الضجة السلبية التي أحاطت بعملية البيع هذه”.

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