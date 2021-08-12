2021/08/12 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

كشفت منظمة انقاذ الطفل العالمية، اليوم الخميس، عن عملها على تحقيق ثلاث نقاط في العراق، فيما أكدت أنها تتعاون مع الحكومة لزيادة الوعي ومحاربة الآفات الاجتماعية التي تلقي بضلالها على الأطفال.

وقال مدير المكتب القطري لمنظمة انقاذ الطفل العالمية اشتياق منان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المنظمة تركز على ثلاثة أشياء رئيسة وهي حق الطفل في الحياة وحقه في النمو الصحي وحقه في التعليم وإن يكون محمياً وإذا تم تحقيق هذه الشروط فمن الممكن تحقيق إزدهار في واقع أطفال العراق في المستقبل القريب ".

وبين ، إن " المنظمة تعمل في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك ودهوك وأربيل وبغداد والبصرة وديالى" ، موضحاً أن" عملنا في تلك المحافظات يشمل قطاعات مختلفة منها التعليم وحماية الأطفال وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الدعم النفسي والاجتماعي وقطاع الأغذية ".

وأشار الى أن" المنظمة تعمل مع الجهات الحكومية في المحافظات لزيادة الوعي في المجتمع لمحاربة الآفات المجتمعية والتعاون يكون بين ثلاث جهات هي منظمتنا والمجتمع المستهدف والحكومة "، موضحاً أن" البرلمان العراقي وضع ضمن اجندته تشريع قانون حماية الطفل ، وحتى الآن لم يصادق عليه بسبب انشغاله بالانتخابات ونأمل خلال الفترة المقبلة المصادقة على قانون حماية الطفل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة عالمية تطبق برنامجاً خاصاً بأطفال العراق من 3 نقاط وتحدد هدفه المباشر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة عالمية تطبق برنامجاً خاصاً بأطفال العراق من 3 نقاط وتحدد هدفه المباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).