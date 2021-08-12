تدمير منطقة شمال افريقيا - سعيد الوجاني

2021/08/12 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الحرائق التي تعرضت لها الجزائر ، دفعة واحدة ، وبمعدل خمسة عشر حريق ، ستتضاعف لتتجاوز خمسين حريقا ، لم تأت صدفة ، او أتت بفعل حرارة الصيف ..



الجزائر تعرضت الى التخريب الذي تم التخطيط له من خارج الجزائر ، وتم تنفيذه بأيدي عميلة محلية ، مسخرة من خارج الجزائر ..



لكن السؤال .



من يقف وراء احراق الجزائر ، وبالضبط منطقة القبايل التي أسست جمهورية القبايل ، و ( الماك ) التي ترعاها أجهزة مخابرات خارج ......





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