تدمير منطقة شمال افريقيا - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني الحرائق التي تعرضت لها الجزائر ، دفعة واحدة ، وبمعدل خمسة عشر حريق ، ستتضاعف لتتجاوز خمسين حريقا ، لم تأت صدفة ، او أتت بفعل حرارة الصيف ..
الجزائر تعرضت الى التخريب الذي تم التخطيط له من خارج الجزائر ، وتم تنفيذه بأيدي عميلة محلية ، مسخرة من خارج الجزائر ..
لكن السؤال .
من يقف وراء احراق الجزائر ، وبالضبط منطقة القبايل التي أسست جمهورية القبايل ، و ( الماك ) التي ترعاها أجهزة مخابرات خارج ......
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