مقترح التعديل رجوع للوراء* - سهاد الخطيب

2021/08/12 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سهاد_الخطيب مقترح التعديل رجوع للوراء*قانون الاحوال الشخصية رقم ١-;-٨-;-٨-;- لسنة ١-;-٩-;-٥-;-٩-;- الحالي تأسس على قاعدة حضارية وإنسانية واشتركت في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني والحصيلة قانون رصين.



والقانون يسري على كل العراقيين بمختلف الاديان والطوائف ويمنح الام الأحقية في حضانة الأطفال وتحقيق الأفضل لمصلحة الطفل وعدم حرمان الام من ابنائها.

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