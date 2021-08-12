مصدر يكشف لـ’ناس’ تفاصيل الهجوم الصاروخي على ’زليكان’

2021/08/12 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر مطلع في محافظة نينوى، الخميس، تفاصيل الهجوم الصاروخي، الذي تعرض له معسكر زليكان في محافظة نينوى.

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وقال المصدر لـ"ناس" (12 آب 2021) إن "معسكر زليكان الذي يضم قوات تركية، تعرض إلى هجوم بثلاثة صواريخ، من مصدر مجهول".

ولفت إلى أن "الهجوم لم يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية، فيما تجري تحقيقات حول ملابسات الهجوم".

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