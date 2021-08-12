أسوشييتدبرس: واشنطن ترسل قوات إضافية للمساعدة في إجلاء الأميركيين من أفغانستان

2021/08/12 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم القوات الدعم البري والجوي للإجراءات فضلا عن تأمين الأميركيين الذين سيتم إجلاؤهم خارج البلاد، وفقا للمسؤول الذي اشترط كتمان هويته لمناقشة الخطة غير المعلنة بعد.

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