رئيس الجمهورية يبحث هاتفياً مع رئيس ليتوانيا قضية المهاجرين العراقيين

2021/08/12 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أوضاع المهاجرين العراقيين في ليتوانيا، مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، […]

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