"الخدمات" النيابيّة في العراق تقترح حلاً لإنهاء مشكلة العشوائيات

2021/08/12 | 21:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اقترحت لجنة الخدمات النيابية في العراق، اليوم الخميس، حلاً لإنهاء أزمة العشوائيات في عموم البلاد، وفيما أثنت على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع جميع التجاوزات.وقال وليد السهلاني، رئيس اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن …

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