سعر صرف الدولار عند اغلاق البورصة في بغداد

2021/08/12 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر سعر صرف الدولار الاميركي امام الدينار العراقي، الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وذكرت مصادر خبرية، اليوم (12 اب 2021)، إن "سعر صرف ورقة المائة دولار في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد بلغ 147.950 دينارا عراقيا، وهي تقريبا نفس الاسعار التي تم تسجيلها في ساعات الصباح".

وكانت اسعار البيع والشراء قد استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر بيع ورقة المائة دولار 148.250 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147.500.

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