ماذا قال المدعي العام للجنائية الدولية عن موعد محاكمة عمر البشير؟

2021/08/12 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كريم خان، كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، إن الادعاء "لم يناقش" مواعيد محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وكان ذلك ردًا على سؤال بشأن موعد محاكمة البشير، الذي يواجه تهمًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

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