الحلبوسي والكاظمي يبحثان ملف الانتخابات وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها

2021/08/12 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ملف الانتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وتوحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن تقديم ما يخدم المواطن”.

واضاف البيان، “تناول اللقاء أيضاً بحث ملف الانتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها، فضلاً عن بحث ملفي الخدمات والإعمار في جميع مناطق العراق، واتخاذ إجراءات لمعالجة شؤون المواطنين في المدن المحررة”.

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