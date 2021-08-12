الدفاع المدني تعد خطة من ثلاثة محاور 'تحسبا لأي طارئ'

2021/08/12 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اعداد خطة مركزية وخططا فرعية في جميع المحافظات تتضمن ثلاثة محاور تحسبا لأي طارئ.

وذكر مدير عام دائرة الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، للوكالة الرسمية اليوم، (12 اب 2021)، إن "المديرية أعدت خطة مركزية وخططا فرعية في جميع مديريات المحافظات بالتنسيق بينها وبين مديريات الشرطة وقيادات العمليات تتضمن ثلاثة محاور هي نشر المفارز وفرق الانقاذ في نقاط معلومة وفرق cbrn الخاصة بالتدخل في الحوادث الكيمياوية والبايولوجية تحسبا لأي طارئ فضلا عن نشر حملات توعية مكثفة ".

وعن ملف آليات الدفاع المدني أوضح بوهان، أن "المديرية ذات حاجة متحركة بمعنى أن الميزة الفنية للعجلة أو للمعدات تبقى تتناقص مع تقدم عمرها"، مشيرا إلى انه "ليس في الأفق حاليا ما يبشر أنه بالإمكان تعزيز قدرات الدفاع المدني بأسطول جديد جزءا أو كلا منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية، لذلك أصبحت حاجة الدفاع المدني في أسبقية متأخرة جدا، بدليل أنه من 2010 وصلت آخر 20 عجلة من هذا الطراز ما دونها تصل الى العام 2000 حيث تتناقص سنوات الصنع".

وبين، أن "الموازنات السابقة كانت لسد رمق الدفاع المدني لتوفير مواد العمل الميداني وإصلاح بعض العوارض لتلك العجلات"، مشددا على أن "الضرورة تقتضي النظر للدفاع المدني بشكل استثنائي "، موضحا ان "كل هذه الظروف أدت الى تأخر الدفاع المدني وما زلنا في هذه المناخات نعمل وفق ما متاح لدينا".

وبخصوص مشروع طائرات إطفاء الحرائق، أفاد اللواء بوهان، بإن "مشروع تأمين الطائرات لإطفاء الحرائق ضمن مواصفات معينة تلبي حاجة الدفاع المدني لم يكتب له ان يرى النور بسبب قلة التخصيصات المالية"، لافتا الى ان "الموضوع تتم دراسته لكن تعوزه التخصيصات المالية".

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