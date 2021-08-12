محنة الطبقة الوسطى في العالم العربي - حسن مدن

2021/08/12 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كثرت الدراسات التي تحدثت عن انحسار دور ومكانة الطبقة الوسطى في العالم العربي خلال العقود الماضية، وعزا الباحثون، وهم على حق، أوجه التردي في مجتمعاتنا إلى هذا الانحسار، إذا ما أدركنا أن الشرائح الوسطى بالذات شكلت رافعة لقيم وسلوكيات الحداثة وحاملاً للإبداع الثقافي والفني، فضلاً عن دورها في جهاز الدولة والبنى الإدارية عامة.هذا الانحسار لم يمنع أن تكون هذه الشرائح بالذات إحدى أهم القوى المحركة لل ......





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