2021/08/12 | 23:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان باسم "شباب الأنبار" يرفض قدوم أشخاص إلى الرمادي للتظاهر فيها ويحذر من "فتنة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/12 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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