إحباط هدر بالمال العام وضبط سلاح غير مرخص

2021/08/12 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن احباط محاولة هدر بالمال العام وضبط اسلحة غير مرخصة في مدينة مندلي بمحافظة ديالى.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “في زيارة مفاجئة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي الى منفذ مندلي الحدودي تسفر عن إحباط محاولة هدر بالمال العام من خلال تلاعب بالرسوم الكمركية والضريبية لمعاملات منجزة من مركز كمرك مندلي لـ٧ شاحنات عبارة عن “شاحنات البان عدد ٤ وسيراميك عدد٢ شاحنة وكيك شاحنة واحده”.

واضافت انه “تم احالتها الى القضاء لاستيفاء حق الدولة ومحاسبة المقصرين”.

واشارت الهيأة الى ان “قوة حماية المنفذ تمكنت من ضبط سلاح عدد “٢ مسدس” غير مرخص بحوزة شخصين تم احالتهما الى مركز شرطة مندلي لاتخاذ الاجراءات القانونية” ،موضحة ان “هذه الممارسات لهيأة المنافذ الحدودية تاتي انطلاقًا من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في بسط السيطرة على المنافذ وفرض هيبة الدولة ومنع الهدر بالمال العام”، معلنة انها “مستمره في مداهمت المنافذ بجولات خاطفه ومفاجئة لضبط اي عمل مخالف للقانون ومحاسبة المقصرين”.

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