2021/08/12 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة حمزة الحسيني عند خروج الشاب من بلده بطرق غير شرعية ..عابرا الطرقات الوعرة والبحار ويقضي ساعات متنقلا مع اناس يتاجرون بالبشر همهم الاكبر هو المال لا مانع لديهم من ترك اي احد في العراء بين يدي عصابات تتاجر بالبشر وتستغل اوضاعهم ، لانّ المال هو كل همهم ويقتل في نهاية المطاف من قبل […]

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