سامسونغ تكشف عن نموذجين جديدين من الهواتف القابلة للطي

2021/08/12 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي سامسونغ، عن نموذجين جديدين معززين من الهواتف القابلة للطي في ظل منافسة محتدمة من قبل شركات صينية في سوق سريعة النمو.

وطرحت جالكسي نوعين من الهواتف الجديدة قابلة للطي هما "جالكسي زي فولد3" و "جالكسي زي فيلب3" ، حيث ان تصاميم الهاتفين أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويطرح الهاتف "جالكسي زي فليب 3"، الذي يبلغ قياس شاشته 6.7 إنشات، بسعر يبدأ من 999 دولاراً، تماشياً مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولارا لهاتف "جالكسي زي فولد 3" الذي يبلغ قياس شاشته 7.6 إنشات.

ووفقا للوكالة، فإن هذان النموذجان الجديدان يأتيان في وقت تواجه فيه شركة سامسونغ منافسة محتدمة من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية، وعلى رأسها "شاومي"، التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال رئيس قسم الأجهزة المحمولة في سامسونغ، تي إم روه، إن الشركة "توسع مجددا نطاق الإمكانات التي تتيحها الهواتف الذكية القابلة للطي التي تمنح المستخدمين المرونة وتعددية الاستعمالات اللازمتين لعالمنا هذا المتسارع".

ويقضي الهدف من "فليب 3" بتوفير هاتف قابل للطي ميسور الكلفة، في حين يحل "فولد 3" محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزود بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.

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