2021/08/12 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمارة /أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الخميس ، عن إلقاء القبض على (سبعة) متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة .وذكرت المديرية، في بيان ، أن مفارزها من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ، ألقت القبض على ( 7 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة ، وأدوات تستخدم للتعاطي .وأضاف البيان تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات/انتهى س
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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