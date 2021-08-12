القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان

2021/08/12 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم ‏الخميس ، عن إلقاء القبض على (سبعة) متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة .‏وذكرت المديرية، في بيان ، أن مفارزها من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ، ألقت ‏القبض على ( 7 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم ‏مادة الكريستال المخدرة ، وأدوات تستخدم للتعاطي .وأضاف البيان تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ‏‏( 28 / 32 ) مخدرات/انتهى س

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