2021/08/12 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت حركة "طالبان" اليوم الخميس عن استيلائها على قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان.ونشر المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر" فيديو قال إن مسلحي "طالبان يصلون إلى ساحة الشهداء وسط قندهار ويستكملون سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية الواقعة في جنوب البلاد.وأكدت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" أن قواتها أحكمت سيطرتها على دوار الشهداء ودوار مدد والطريق الدائري في قندهار، وأن القوات الحكومية في "حالة ارتباك وتواصل فرارها" من المدينة.وفي تغريدة أخرى، أعلن المتحدث باسم "طالبان" عن سيطرة الحركة على ولاية هراة الاستراتيجية في شمال غربي البلاد بالكامل.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أفغاني تأكيده صحة الأنباء عن سقوط مدينة هرات في قبضة "طالبان" وانسحاب القوات الحكومية والمسؤولين المحليين منها.وفي حال ثبوت هذه الأنباء، يرتفع عدد مراكز الولايات الأفغانية التي سقطت في قبضة "طالبان" خلال الأسبوع الأخير إلى 12 مدينة على الأقل.في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية ورئيس وفد حكومة كابل التفاوضي عبد الله عبد الله من الدوحة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان، محذرا من أن هذه التطورات تهدد ما تم إحرازه من نجاح على مسار التسوية الأفغانية./انتهى9

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