لندن تعتزم إرسال 600 جندي إلى كابل

2021/08/12 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، نشر نحو 600 جندي بشكل مؤقت في أفغانستان لمساعدة موظفي سفارتها في كابل على مغادرة هذه الدولة، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة عن خطوة مماثلة وسط التقدم العسكري السريع لحركة طالبان.

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