العراق: المرور يمنع سير الدراجات في هذه الاماكن

2021/08/12 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية المرور العامة، الخميس، منع سير الدراجات على كافة الطرق السريعة في بغداد والمحافظات.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل في بيان اليوم، (12 اب 2021)، إن "مديرية المرور العامة قررت منع سير الدراجات على كافة الطرق السريعة في بغداد والمحافظات".

وكانت مديرية المرور العامة حددت في وقت سابق، ثلاثة أسباب وراء منع سير الدراجات النارية في الطرق السريعة.

وذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم، لوكالة الرسمية، إن "هناك بيانا برقم 2 لسنة 2021 نص على منع سير الدراجات بأنواعها سواء كانت بعجلتين او بثلاث، المسجلة أو غير المسجلة في الطرق السريعة".

وعزا كريم ذلك الى كثرة الحوادث، والاعمال الإرهابية، والمضايقات في السير"، موضحا أن "غرامة الـ 100 ألف مطبقة من تاريخ إصدار البيان".

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