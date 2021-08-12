2021/08/12 | 23:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة المصرية: ارتفاع إصابات كورونا 20% والمتعافون أكثر عرضة للإصابة مجددا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/12 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة المصرية: ارتفاع إصابات كورونا 20% والمتعافون أكثر عرضة للإصابة مجددا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة المصرية: ارتفاع إصابات كورونا 20% والمتعافون أكثر عرضة للإصابة مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).