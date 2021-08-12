2021/08/12 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - متابعةكشفت رئيس هيئة الاستثمار، سها النجار، اليوم الخميس، سبباً يعرقل الاستثمار في العراق.وقالت النجار في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة الاستثمار تشدد اليوم على منح إجازة الاستثمار، ولكن من أهم المشاكل التي نواجهها هو غياب المستثمر الحقيقي".ولفتت إلى أن "المراحل الاولى من مشروع الرفيل لا تقترب من الاراضي الخاصة بالمواطنين"، مبينة أن "الهيئة ستمنح مشاريع الرفيل للمستثمر الجدي وتفضل المستثمر العراقي".وبشأن مشروع بسماية، أوضحت: "نحن في حالة تفاوض مع الشركة الكورية في بسماية"، موكدة "رغبة الهيئة باستمرارالكورية في بسماية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجار تكشف سبباً يعرقل الاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجار تكشف سبباً يعرقل الاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).