حرب ابراج الطاقة مستمرة.. سرقة حديد الابراج في بغداد

2021/08/13 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس ، ان مجهولون يسرقون حديد ابراج نقل الطاقة جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولون قاموا بسرقة حديد ابراج الطاقة الكهربائية في خط "بسماية تجار ١٣٢/ك.ف" جنوب شرق بغداد.ويذكر ان شبكة ابراج الطاقة الكهربائية في العراق تشهد حملة تخريبية واسعة تستهدفها بالتفجير والسرقة .

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